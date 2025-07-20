Состоялась онлайн-встреча членов туркмено-армянской межпарламентской группы дружбы

Встреча членов межпарламентской группы дружбы между Меджлисом Туркменистана и Национальным Собранием Республики Армения состоялась 18 июля в формате видеоконференции.

Как сообщается на сайте Меджлиса, стороны подчеркнули, что межпарламентский диалог стал важной частью углубления сотрудничества между двумя странами. Создание межпарламентских групп дружбы на двусторонней основе расширяет возможности обмена опытом в законодательной работе и развития парламентской дипломатии.

Участники диалога выразили готовность поддерживать межгосударственное сотрудничество посредством парламентской дипломатии, укреплять правовую базу этих отношений, обмениваться опытом парламентской и законодательной работы.

Стороны сошлись во мнении, что для дальнейшего развития отношений между двумя государствами будет иметь большое значение организация рабочих визитов и встреч.