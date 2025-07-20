Президент Туркменистана утвердил программу по профилактике вредного воздействия алкоголя

Президент Туркменистана утвердил программу по профилактике вредного воздействия алкоголя

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об утверждении Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя на 2025-2028 годы и плана мероприятий по её реализации, передает TDH.

Как сообщается в документе, программа принята «в целях достижения духовного и физического здоровья населения, дальнейшего улучшения состояния здоровья граждан, повышения благосостояния и увеличения продолжительности жизни человека».

Согласно постановлению, обеспечение выполнения плана возлагается на министерства, отраслевые ведомства, хякимлики велаятов, а также городов Ашхабад и Аркадаг.