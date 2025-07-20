Президент Туркменистана утвердил программу по профилактике вредного воздействия алкоголя

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об утверждении Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя на 2025-2028 годы и плана мероприятий по её реализации, передает TDH.

Как сообщается в документе, программа принята «в целях достижения духовного и физического здоровья населения, дальнейшего улучшения состояния здоровья граждан, повышения благосостояния и увеличения продолжительности жизни человека».

Согласно постановлению, обеспечение выполнения плана возлагается на министерства, отраслевые ведомства, хякимлики велаятов, а также городов Ашхабад и Аркадаг.