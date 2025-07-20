На юго-востоке Туркменистана газовики ведут подготовку к осенне-зимнему сезону

Специалисты управления «Гундогаргазакдырыш» объединения «Туркменгазакдырыш» Государственного концерна «Туркменгаз» обслуживают более 3884 километров магистральных газопроводов высокого давления в Марыйском и Лебапском велаятах. В ведении управления находятся 93 газораспределительные станции, 14 узлов регулирования давления и 6 газоизмерительных пунктов, сообщает ussatnews.com.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону проведены ремонтные работы на участках магистрального газопровода Довлетабад — Дарьялык, между компрессорными станциями «Шатлык» и «Каракум». В частности, капитально отремонтирован участок протяжённостью 5884 метра — от 0 до 67 километра, где устаревшие трубы были заменены на новые диаметром 1420 мм. Также были заменены крупногабаритные задвижки диаметром 1400 мм на 111,5 км второго ответвления и 113 км первого ответвления трубопровода.

С целью повышения эффективности газотранспортной системы на газопроводе Малай — Каракум проведена замена задвижек диаметром 1020 мм. Оборудование успешно прошло испытания и очистку с применением водяного давления.

В последнее время на компрессорные станции «Шатлык» и «Каракум» поступили новые мощные электродвигатели, предназначенные для повышения давления и увеличения пропускной способности газопроводов.

«Мы планируем оперативно смонтировать эти установки. Все работы по подготовке трубопроводов и оборудования к зимнему периоду ведутся строго в соответствии с технологическими стандартами. Своевременная и качественная подготовка объектов позволит гарантировать надёжную подачу газа в осенне-зимний период», — отметил заместитель начальника управления Руслан Атдаев.