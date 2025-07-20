Какие культурные мероприятия государственного уровня пройдут в Туркменистане в августе
На заседании Правительства Туркменистана в пятницу вице-премьер Б.Сейидова доложила о Порядке основных социально-культурных мероприятий, намеченных на август.
Так, по случаю Международного года мира и доверия в предстоящем месяце предусматривается проведение конференций, брифингов, творческих встреч, песенно-музыкальных торжеств.
Наряду с этим для полезного проведения досуга детей и подростков в дни летнего отдыха планируется организовать культурно-массовые мероприятия, различные творческие смотры.
На август также намечено проведение финальных туров по Лебапскому и Марыйскому велаятам телеконкурса «Ýaňlan, Diýarym!», заключительного тура конкурса среди дутаристов бахши-музыкантов «Çalsana, bagşy!».
В данной связи вице-премьер представила на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.
Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру должным образом подготовиться к мероприятиям, запланированным на август, сообщает ТДХ.