В Туркменистане укрепляют материально-техническую базу международных аэропортов

О проводимой работе по дальнейшей модернизации материально-технической базы международных воздушных гаваней Туркменистана доложил на заседании Правительства в пятницу вице-премьер М.Чакыев.

Как было доложено, выгодное географическое расположение страны и современные условия, созданные в международных аэропортах, повышают транспортно-транзитный потенциал Туркменистана. В результате успешной реализации транспортно-коммуникационной стратегии страна укрепляет свою роль в качестве ключевого транспортно-коммуникационного центра регионального и международного уровня.

Исходя из этого ведётся необходимая работа по упрочению материально-технической базы международных воздушных гаваней страны.

В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране огромное внимание уделяется созданию современных условий в международных аэропортах, обес­печению авиационной безопасности, отвечающей установленным требованиям. Одобрив предложение об укреплении материально-технической базы воздушных гаваней, глава государства поручил вице-премьеру провести надлежащую работу, сообщает ТДХ.