В Туркменистане запущен новый нефтеналивной причал мощностью 2 млн тонн

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по цифровой связи дал старт работе нового нефтеналивного причала Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) мощностью 2,06 млн тонн погрузки и 1,15 млн тонн отгрузки нефти и нефтепродуктов в год.

Как сообщает TDH, в ходе заседания правительства вице-премьер Батыр Аманов доложил о завершении строительных работ на объекте. Новый причал готов к эксплуатации в рамках модернизации Государственного концерна «Туркменнефть».

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что ввод причала в строй будет способствовать увеличению объемов экспорта углеводородных ресурсов и обеспечению надежных поставок.

Церемония открытия прошла с участием председателя Государственного концерна «Туркменнефть» Гуванча Агаджанова по цифровой видеосвязи. После благословения главы государства состоялась символическая церемония перерезания ленты и началась отгрузка нефтепродуктов на танкер.

Мероприятие сопровождалось культурной программой, отмечает TDH.