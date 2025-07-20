В Меджлисе Туркменистана прошла встреча с новым послом Пакистана

Вчера состоялась встреча председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульмановой с новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Туркменистане г-жой Фарьял Легари. Об этом сообщается на сайте Меджлиса.

Спикер Меджлиса поздравила посла с назначением на высокую дипломатическую должность и пожелала больших успехов в её миссии.

Фарьял Легари была проинформирована об основных направлениях внешней политики Туркменистана, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, доверия, равноправия и гуманизма, о составе национального парламента и проводимой работе по законодательному обеспечению реализуемых в различных сферах масштабных социально-экономических реформ.

Стороны с удовлетворением отметили наличие широких возможностей для обмена опытом в совершенствовании национального законодательства и парламентской деятельности, ознакомления с потенциалом сотрудничества двух государств, укрепления дружественных отношений между народами.

Напомним, что Фарьял Легари вручила верительные грамоты Президенту Туркменистана 30 июня.