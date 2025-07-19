Школьники Туркменистана участвовали в торжественном закрытии форума «Дети Содружества»

16 июля школьники из Туркменистана приняли участие в торжественном закрытии форума «Дети Содружества», который на протяжении 9 дней проходил на территории Беларуси.

Туркменские ребята в числе участников из восьми стран СНГ знакомились с Беларусью, посещали памятные места и участвовали во встречах высокого уровня, представляли культуру своих стран и находили новых друзей.

В ходе форума каждая делегация имела возможность сделать презентацию своей страны, юные участники встретились с республиканскими министрами, ректорами вузов, знаменитыми спортсменами, деятелями культуры, руководством Национальной академии наук, главами молодежных организаций Беларуси.

Школьники посетили мемориал «Хатынь» и «Партизанский берег», Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, познакомились с природой и историей Беларуси в национальном парке «Нарочанский» и этнокультурном комплексе «Наносы», писали программы для роботов в Национальном детском технопарке.

Каждый день форума освещали ведущие белорусские СМИ, в интервью дети отмечали гостеприимство и доброту народа Беларуси, интерес к истории и жизни других стран Содружества и радость от обретения новых друзей.

Организаторами мероприятия выступили Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ, сообщается на сайте Исполкома СНГ.