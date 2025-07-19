«Торпедо-БелАЗ» Чарыева вышло во второй отборочный раунд Лиги конференций

Белорусский футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» обыграл на выезде македонский ФК «Работнички» со счетом 1:0 и прошел во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. По сумме двух встреч белорусская команда победила со счетом 4:0.

Во втором раунде отбора «Торпедо-БелАЗ» встретится с израильским клубом «Маккаби Хайфа». Матчи состоятся 24 и 31 июля.

Для туркменского полузащитника «Торпедо-БелАЗ» Теймура Чарыева обе встречи против «Работничков» стали дебютными в европейских клубных турнирах. В каждом из матчей 25-летний футболист появлялся на поле во втором тайме.

Ранее Чарыев сообщал, что получил поздравления от партнеров по сборной Туркменистана после дебюта за «Торпедо-БелАЗ» в Лиге конференций.