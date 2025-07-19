Таможенники Туркменистана участвовали в региональном семинаре CCASP в Астане

Представители Государственной таможенной службы Туркменистана 8 — 11 июля приняли участие в региональном семинаре в Астане.

Семинар, собравший представителей таможенных администраций восьми стран региона, был организован в рамках Проекта по вопросам безопасности в Центральной Азии и на Кавказе (CCASP) Всемирной таможенной организации (ВТамО) при поддержке Правительства Японии.

Как сообщает таможенная служба Туркменистана, цель семинара — укрепление сотрудничества стран Центральной Азии и Кавказа в борьбе с незаконным перемещением стрелкового оружия, легких вооружений (SALW) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА/UAVs).

Участники обсудили международные нормы, современные подходы к управлению рисками, межведомственное сотрудничество и обмен опытом. Участники представили национальные системы контроля своих стран, отмечает источник.