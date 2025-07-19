Студенты туркменского вуза изучают итальянский язык и культуру в Перуджи

Студенты Международного университета гуманитарных наук и развития с 28 июня по 2 августа находятся в Италии, где являются слушателями курсов по изучению итальянского языка и культуры в Университете для иностранцев Перуджи.

Приглашение принять участие в курсах поступило от итальянского университета в целях укрепления межвузовского сотрудничества между двумя странами, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Изучение итальянской культуры включает в себя знакомство с искусством, музыкой, кухней, образом жизни, традициями и ценностями, а также языком. Студенты туркменского вуза в свою очередь рассказывают своим сверстникам в Италии о богатой истории, традициях и духовно-культурных ценностях своей страны, что способствует студенческому обмену и позитивному диалогу.

Университет для иностранцев в Перудже (Università per Stranieri di Perugia) открыт исключительно для иностранных студентов. Это старейшей и престижнейший вуз Италии, где занимаются не только обучением, исследовательской работой, но и пропагандой итальянского языка и культуры.