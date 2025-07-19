Специалисты таможни Туркменистана прошли интенсивный курс обучения в Китае

Четыре специалиста Государственной таможенной службы Туркменистана с 1 по 14 июля прошла интенсивную программу обучения по управлению таможенными рисками в Шанхайском таможенном институте.

Учебный курс для таможенников из стран Центральной Азии был организован при поддержке Главного таможенного управления КНР, сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана.

В ходе обучения участники ознакомились с прогрессивными методами Китая по прогнозированию и предотвращению таможенных рисков.

Практическая часть включала посещение стратегически важных объектов: интеллектуального пункта пропуска, автоматизированного терминала, Азиатско-Тихоокеанского рынка, Центра ШОС, производственных предприятий и логистических узлов.

Особое внимание было уделено региональному обмену опытом, в ходе которого туркменская сторона выступила с презентацией о национальной системе управления рисками, подчеркнув прогресс, достигнутый в области цифровизации и аналитики.