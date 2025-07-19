Минфин Туркменистана утвердил правила регистрации топологий микросхем

Министерство финансов и экономики Туркменистана утвердило порядок ведения государственного реестра топологий интегральных микросхем. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства адалат Туркменистана.

Ведение государственного реестра будет осуществляться Государственной службой по интеллектуальной собственности министерства финансов и экономики (Туркменпатент) в бумажном и электронном виде.

Государственный реестр будет содержать сведения о топологиях интегральных микросхем, их авторах или правообладателях, датах подачи заявок и государственной регистрации, а также иную информацию, относящуюся к регистрации. В документе определены конкретные данные, которые должны вноситься в реестр, включая регистрационные номера, наименования топологий, информацию о заявителях и авторах.

Порядок предусматривает возможность внесения изменений в реестр при смене наименования или адреса правообладателя, передаче имущественных прав на топологию, а также при выявлении технических ошибок. Заявления о внесении изменений должны подаваться в течение 10 рабочих дней с момента, когда заинтересованным лицам стало известно о необходимости таких изменений.

Туркменпатент обязан рассматривать заявления в течение 30 календарных дней и уведомлять о принятых решениях в течение трех рабочих дней. Сведения из государственного реестра будут публиковаться в официальном бюллетене ведомства.

Документ направлен на обеспечение правовой охраны интеллектуальной собственности в области микроэлектроники и создание прозрачной системы регистрации топологий интегральных микросхем в Туркменистане.

Для справки:

Топология интегральной микросхемы представляет собой пространственно-геометрическое расположение элементов микросхемы и связей между ними, зафиксированное на материальном носителе. Это один из видов интеллектуальной собственности, который подлежит правовой охране наравне с изобретениями и полезными моделями. Топологии создаются при разработке процессоров, микроконтроллеров, чипов памяти и других электронных компонентов.