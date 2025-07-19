В Туркменистане утверждены новые правила аттестации специалистов по промбезопасности

Главная государственная служба «Туркменстандартлары» утвердила новые формы документов для профессиональной аттестации специалистов в области промышленной безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства адалат Туркменистана.

Документ устанавливает единые стандарты ведения реестра аттестованных специалистов и порядок выдачи свидетельств. Новые правила направлены на создание централизованной системы учета квалифицированных кадров в сфере промышленной безопасности.

Согласно приказу, реестр специалистов будет вестись отделом охраны труда и недр службы «Туркменстандартлары» в двух форматах – электронном и бумажном. В базу данных будут включены фамилия, имя и отчество специалиста, дата внесения в реестр, область профессиональной аттестации, уровень квалификации и дополнительная информация.

Специалисты, успешно прошедшие аттестацию, будут вноситься в реестр в течение трех рабочих дней после принятия решения аттестационной комиссией. Свидетельства будут оформляться в двухдневный срок с момента внесения данных в реестр.

Новые правила детально регламентируют процедуру выдачи свидетельств специалистов. Документы будут содержать регистрационный номер и дату, данные о специалисте, информацию о решении аттестационной комиссии, область профессиональной аттестации и срок действия свидетельства.

В случае утери или порчи свидетельства предусмотрена процедура повторной выдачи в течение пяти рабочих дней. При изменении персональных данных специалиста также осуществляется переоформление документа в аналогичные сроки.