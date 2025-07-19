В Новой Зеландии аккредитован посол Туркменистана

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Новой Зеландии (с резиденцией в г. Токио) Атадурды Байрамов 16 июля вручил верительные грамоты Генерал-губернатору Новой Зеландии Синди Киро.

Церемония вручения состоялась в Доме правительства в Веллингтоне, сообщает МИД Туркменистана.

Посол передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени руководства Туркменистана. Также была подтверждена заинтересованность туркменской стороны в дальнейшем углублении дружественных отношений в различных направлениях.

Синди Киро в свою очередь передала самые тёплые и дружественные слова приветствия.

В ходе визита в Новую Зеландию туркменский посол встретился с руководителем Европейского департамента Министерства иностранных дел и внешней торговли Новой Зеландии Родом Харрисом. Стороны обсудили возможности расширения взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялись встречи с руководителем Протокольного отдела Министерства иностранных дел и внешней торговли Новой Зеландии и послами Турции и Мексики в Новой Зеландии, отмечает источник.