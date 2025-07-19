В МИД Туркменистана прошел брифинг по подготовке к международному форуму ООН 4-8 августа

Сегодня в МИД Туркменистана был проведен брифинг по подготовке к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), в котором приняли участие руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе брифинга было отмечено, что LLDC 3 призвана стать эффективной площадкой в целях продвижения международного сотрудничества для устойчивого развития.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов констатировал важность события, которое проходит раз в 10 лет, отметив, что идет масштабная подготовка к мероприятию, в котором примут участие главы государств и правительств различных стран, руководители и представители ряда международных и региональных структур, законодательных органов, финансовых институтов, общественных объединений и частного сектора.

На брифинге были обсуждены организационно-протокольные вопросы, озвучены предложения по усилению координации подготовительных работ, состоялся формат «вопросы-ответы», отмечает источник.

Напомним, что форум будет проходить в НТВ «Аваза» 4-8 августа. Ожидается, что в нем примут участие главы 32 государств.