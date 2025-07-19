Более 100 делегатов подтвердили участие в OGT 2025 в Ашхабаде

Подготовка к 30-й юбилейной Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT 2025) вступила в активную фазу: на данный момент свое участие подтвердили более 100 делегатов, включая представителей ведущих энергетических компаний, финансовых институтов и региональных организаций. Мероприятие пройдет с 22 по 24 октября в Ашхабаде под девизом «Энергия. Инновации. Рост».

Юбилейная конференция знаменует поворотный момент для энергетической стратегии региона, подчеркивая как значительный потенциал Туркменистана в сфере углеводородов, так и его растущую приверженность чистой энергетике. Ожидается участие делегаций более чем из 60 стран.

Среди официальных партнеров конференции – S&P Global Platts, которая проведет ряд закрытых экспертных круглых столов, включая глобальный прогноз по нефти и газу на 2025-2030 годы, аналитику рынков нефтехимии и цифровизацию торговых платформ. Общество инженеров-нефтяников (SPE) и Gaffney Cline организуют технические сессии с акцентом на подземное хранение газа и улавливание углекислого газа.

С основными выступлениями на конференции выступят признанные международные эксперты: лауреат Пулитцеровской премии Даниэль Ергин (вице-президент S&P Global), директор Представительства Азиатского банка развития в Туркменистане Артур Андрисяк и старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джулиан Боуден.

Наряду с крупными углеводородными проектами, такими как месторождение Галкыныш и газопровод TAPI, на OGT 2025 будет представлен курс Туркменистана на развитие возобновляемой энергетики. Ярким примером станет гибридная солнечно-ветровая электростанция у озера Алтын Асыр, реализуемая в рамках Закона о возобновляемых источниках энергии от 2021 года.

Золотым спонсором мероприятия выступает компания Auguste International – признанный мировой поставщик промышленного оборудования и услуг, которая внесет значительный вклад в деловую программу конференции.

Для получения подробной информации и регистрации посетите сайт: https://www.ogt-turkmenistan.com/ru.