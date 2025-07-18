Туркменских художников пригласили на X Пекинское биеннале

Посольство Китайской Народной Республики в Туркменистане сообщило о приглашении туркменских художников к участию в X Пекинском биеннале 2025 года, которое пройдет с 31 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года в Пекинском выставочном центре.

Тема биеннале – «Симбиоз». Планируется представить около 500 произведений, точное количество будет определено по итогам отбора.

Экспозиция включит как традиционные виды искусства – живопись и скульптуру, так и современные формы: цифровое искусство, видеоарт и инсталляции.

Организационный комитет биеннале берет на себя расходы по транспортировке работ в обе стороны для иностранных произведений, отобранных для участия в основной экспозиции.

Заявки на участие принимаются до 31 июля 2025 года. Материалы необходимо направить на электронный адрес, указанный на официальном сайте (bjbiennale.com.cn/en/ParticipationWay) мероприятия, где также доступны подробная информация и форма заявки.

Окончательный список участников определит жюри по результатам отбора.