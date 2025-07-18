Туркменистан и Грузия планируют тесное сотрудничество в сфере медиа

Вчера прошла онлайн-встреча заместителя председателя Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии А.Какаева с основателем и Генеральным директором медиахолдингa, телеканала «Европа 24» В.Медзмариашвили.

Встреча была организована при содействии Посольства Туркменистана в Грузии.

Как сообщает туркменское дипведомство, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере телекоммуникаций и СМИ.

Грузинская сторона представила деятельность компании, а также проект о сотрудничестве, целью которого является освещение важных событий, происходящих в Туркменистане и повышение международной осведомлённости о роли страны в регионе и мире.

В рамках проекта предполагается подготовка видеоматериалов, проведение телемостов и совместных эфиров между двумя странами и другие аспекты.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы освещения таких важных мероприятий, как Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и Международный форум, посвященный международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Участники встречи выразили уверенность, что развитие сотрудничества в области медиа и коммуникаций будет способствовать углублению взаимопонимания, укреплению культурных связей и популяризации достижений Туркменистана на международной арене, отмечает источник.