Редчайший вид киви обнаружен в Новой Зеландии

Сотрудники Департамента охраны природы Новой Зеландии обнаружили особь маленького пятнистого киви (киви пукупуку) – вида, который считался исчезнувшим и не наблюдался в дикой природе на протяжении 50 лет, сообщил телеканал «МИР24» со ссылкой на радио Новой Зеландии (RNZ).

Птица была замечена в отдаленном районе Западного побережья. После получения сообщения от рейнджера группа экспертов по сохранению биоразнообразия отправилась в указанный регион для проведения поисковых работ.

Специалисты отметили необычный характер криков птиц, отличающийся от звуков обычных киви. Вскоре им удалось поймать живую самку пукупуку. Генетический анализ взятых образцов перьев подтвердил принадлежность особи к давно исчезнувшему виду – самому маленькому среди всех видов киви.

Последний раз киви пукупуку наблюдали в Новой Зеландии в 1978 году. Данный вид находится под критической угрозой исчезновения из-за крайней уязвимости перед хищниками.

После установки датчика слежения птица была возвращена в естественную среду обитания. Полученные данные позволят оценить численность выжившей популяции.