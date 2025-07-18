Работы туркменских педагогов победили в международном конкурсе «Лучшая научная статья-2025»

Научные работы преподавателей Туркменского государственного университета имени Махтумкули признаны лучшими по направлению «Психология. Педагогика» по итогам Международного научного конкурса «Лучшая научная статья-2025», проведенного совместно Каспийским институтом морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина и научным изданием «Каспийский научный журнал». Об этом сообщается на официальном сайте туркменского вуза.

Конкурс проводился по направлениям психология, педагогика, техносферная безопасность, информационные технологии. На конкурс было представлено около 50 научных работ преподавателей, студентов и исследователей из высших учебных заведений и образовательных учреждений России, Китая и Туркменистана.

Как отмечает источник, среди авторов лучших научных статей преподаватели ТГУ им.Махтумкули: Г. Гурбанова, А. Хаджиева, М. Меретдурдыев, Ы.Ишанова и С. Оразова.

Научные работы, победившие в конкурсе, предложены к публикации в научном издании «Каспийский научный журнал» и размещению в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).