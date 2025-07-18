Посольство Туркменистана в США опубликовало объявление для сограждан

Посольство Туркменистана в США опубликовало объявление для сограждан

Посольство Туркменистана в США опубликовало объявление для граждан Туркменистана, постоянно или временно проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, с призывом соблюдения всех законов и правил США, включая миграционное законодательство, во избежании серьезных последствий.

В частности, в объявлении говорится:

«Каждый гражданин Туркменистана, находящийся в США, обязан соблюдать следующие правила:

  • соблюдать сроки действия виз и других разрешений на пребывание;
  • своевременно продлевать визы и разрешения до истечения их срока действия, если планируется продолжение пребывания;
  • оформить разрешение на работу или другие соответствующие документы в соответствии с правилами миграционного законодательства.

Последствия несоответствия миграционному законодательству могут быть серьёзными:

  • штрафы или депортация с последующим запретом на въезд в США;
  • блокировка возможности получения виз или других разрешений на длительный срок;
  • задержания или другие санкции со стороны миграционных органов США.

Во избежание этих последствий, важно своевременно решать вопросы, связанные с визами, рабочими разрешениями и другими документами, подтверждающими ваше законное пребывание в стране».

Также туркменское дипведомство напомнило о необходимости постановки на консульский учёт в Посольстве Туркменистана в США, поскольку это важная процедура, которая:

  • подтверждает ваше законное пребывание за границей;
  • облегчает получение консульских услуг;
  • обеспечивает возможность получения правовой и организационной помощи в экстренных ситуациях;
  • позволяет участвовать в выборах и других официальных мероприятиях.

Посольство Туркменистана выразило благодарность своим соотечественникам в США за понимание и соблюдение всех законов и положений, в том числе и миграционных законов США.

«Соблюдение законодательства поможет вам избежать проблем и обеспечит вам своевременное получение консульских услуг. Спасибо, что остаетесь ответственными гражданами!», — подчеркивает туркменское дипведомство.