Посольство Туркменистана в США опубликовало объявление для сограждан

Посольство Туркменистана в США опубликовало объявление для граждан Туркменистана, постоянно или временно проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, с призывом соблюдения всех законов и правил США, включая миграционное законодательство, во избежании серьезных последствий.

В частности, в объявлении говорится:

«Каждый гражданин Туркменистана, находящийся в США, обязан соблюдать следующие правила:

соблюдать сроки действия виз и других разрешений на пребывание;

своевременно продлевать визы и разрешения до истечения их срока действия, если планируется продолжение пребывания;

оформить разрешение на работу или другие соответствующие документы в соответствии с правилами миграционного законодательства.

Последствия несоответствия миграционному законодательству могут быть серьёзными:

штрафы или депортация с последующим запретом на въезд в США;

блокировка возможности получения виз или других разрешений на длительный срок;

задержания или другие санкции со стороны миграционных органов США.

Во избежание этих последствий, важно своевременно решать вопросы, связанные с визами, рабочими разрешениями и другими документами, подтверждающими ваше законное пребывание в стране».

Также туркменское дипведомство напомнило о необходимости постановки на консульский учёт в Посольстве Туркменистана в США, поскольку это важная процедура, которая:

подтверждает ваше законное пребывание за границей;

облегчает получение консульских услуг;

обеспечивает возможность получения правовой и организационной помощи в экстренных ситуациях;

позволяет участвовать в выборах и других официальных мероприятиях.

Посольство Туркменистана выразило благодарность своим соотечественникам в США за понимание и соблюдение всех законов и положений, в том числе и миграционных законов США.