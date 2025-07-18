Посольство Туркменистана в США опубликовало объявление для сограждан
Посольство Туркменистана в США опубликовало объявление для граждан Туркменистана, постоянно или временно проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, с призывом соблюдения всех законов и правил США, включая миграционное законодательство, во избежании серьезных последствий.
В частности, в объявлении говорится:
«Каждый гражданин Туркменистана, находящийся в США, обязан соблюдать следующие правила:
- соблюдать сроки действия виз и других разрешений на пребывание;
- своевременно продлевать визы и разрешения до истечения их срока действия, если планируется продолжение пребывания;
- оформить разрешение на работу или другие соответствующие документы в соответствии с правилами миграционного законодательства.
Последствия несоответствия миграционному законодательству могут быть серьёзными:
- штрафы или депортация с последующим запретом на въезд в США;
- блокировка возможности получения виз или других разрешений на длительный срок;
- задержания или другие санкции со стороны миграционных органов США.
Во избежание этих последствий, важно своевременно решать вопросы, связанные с визами, рабочими разрешениями и другими документами, подтверждающими ваше законное пребывание в стране».
Также туркменское дипведомство напомнило о необходимости постановки на консульский учёт в Посольстве Туркменистана в США, поскольку это важная процедура, которая:
- подтверждает ваше законное пребывание за границей;
- облегчает получение консульских услуг;
- обеспечивает возможность получения правовой и организационной помощи в экстренных ситуациях;
- позволяет участвовать в выборах и других официальных мероприятиях.
Посольство Туркменистана выразило благодарность своим соотечественникам в США за понимание и соблюдение всех законов и положений, в том числе и миграционных законов США.
«Соблюдение законодательства поможет вам избежать проблем и обеспечит вам своевременное получение консульских услуг. Спасибо, что остаетесь ответственными гражданами!», — подчеркивает туркменское дипведомство.