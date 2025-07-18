Китай приглашает юных туркменских художников принять участие в международной выставке

Центр гуманитарных обменов Китая с иностранными странами Министерства образования КНР совместно с редакцией журнала «Класс и вне класса» проведет в 2025 году выставочную акцию «Самый красивый детский рисунок мира» в рамках проекта «Китайско-европейский гуманитарный экспресс». Об этом сообщили в посольстве КНР в Ашхабаде.

Акция использует международный логистический канал – поезда «Китай–Европа» в качестве связующего звена и направлена на сбор художественных работ от молодежи в возрасте от 3 до 18 лет из стран вдоль маршрута. К участию приглашаются авторы произведений живописи, каллиграфии, дизайна, скульптуры и фотографии.

Тематика работ охватывает такие направления, как «Поезд Китай–Европа», «Образы Шелкового пути», «Диалог цивилизаций», «Общий дом» и другие темы, связанные с международным сотрудничеством и культурным обменом.

Лучшие работы будут отобраны и включены в цифровой облачный выставочный зал мероприятия, а также примут участие в международном турне по городам вдоль маршрута поезда «Китай–Европа». Это позволит продемонстрировать художественные достижения молодежи мировой аудитории.

Мероприятие проводится на принципах благотворительности и добровольного участия – регистрационные взносы не взимаются.