Детальная информация о приёме документов в вузы и профшколы Туркменистана

Министерство образования Туркменистана на своем сайте опубликовало информацию о местах и сроках приёма документов в высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана в 2025 году.

Согласно предоставленной информации приём документов в средние профессиональные учебные заведения Туркменистана осуществляется непосредственно в самих зданиях средних профессиональных учебных заведений, в зависимости от их местоположения.

Время приёма: с 14 июля по 18 августа 2025 года, включая выходные дни, с 8:00 до 18:00 (перерыв: с 13:00 до 14:00).

Уточнение:

В колледжи педагогического, медицинского и культурного профиля — с 14 июля по 27 июля 2025 года.

В остальные средние профессиональные учебные заведения — с 14 июля по 18 августа 2025 года.

Приём документов в высшие учебные заведения Туркменистана осуществляется в городах Ашхабад, Аркадаг, а также в административных центрах велаятов.

Детальную информацию смотрите ниже: