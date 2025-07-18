Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физули

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Азербайджан посетил международный аэропорт Физули, где был встречен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В аэропорту Гурбангулы Бердымухамедова ознакомили с проектами современных объектов транспортной инфраструктуры страны – международными аэропортами Физули, Лачин и Зангилан. Аэропорт Физули был введен в эксплуатацию в 2021 году, аэропорт Лачин – в 2022 году, а аэропорт Зангилан – в 2023 году.

Все воздушные гавани оснащены современными терминалами с необходимыми условиями для пассажиров и сопутствующими сооружениями, сообщает TDH.