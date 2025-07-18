Актуальные направления туркмено-грузинского сотрудничества обсудили в Тбилиси

В МИД Грузии 16 июля прошла встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Тбилиси Д.Сейитмаммеддова с Директором политического директората по глобальным вопросам К.Сихарулидзе.

Дипломаты обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также затронули вопросы проведения регулярных политических консультаций на уровне руководителей ведомств.

Стороны рассмотрели сотрудничество в рамках многосторонних структур, в частности ООН и других международных организаций. В этой связи обсуждены вопросы подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

В завершение встречи, стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам, сообщается в пресс-релизе Посольства Туркменистана в Грузии.