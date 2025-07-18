Абитуриентка из Туркменистана стала победителем Международной школьной олимпиады МГИМО

Марта Гирис из Туркменистана стала победителем Международной школьной олимпиады МГИМО и поступила на факультет международной журналистики университета. Об этом сообщили в посольстве России в Туркменистане.

По итогам двух волн вступительных испытаний в МГИМО для иностранных абитуриентов более 180 человек получили подтверждение о поступлении в университет. Среди них – десятки победителей и призёров Международной школьной олимпиады МГИМО.

В 2024/25 учебном году олимпиада проходила в третий раз и собрала 3182 участника из разных стран мира.

«Когда я увидела своё имя в списке победителей, не сразу поверила. Но вскоре пришло осознание и радость. Это большой шаг вперёд к моей мечте», – рассказала Марта Гирис.

Абитуриентка окончила школу с золотой медалью. Интерес к международным отношениям у неё возник благодаря семье – отец работает в сфере дипломатии. Однако именно творчество и любовь к слову определили выбор журналистского направления.

«Я уверена, что МГИМО поможет мне раскрыть свой потенциал, стать увереннее и развиваться как будущий профессионал», – отметила победительница.

Третья волна вступительных собеседований в МГИМО пройдёт с 18 по 24 июля.