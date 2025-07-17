Etihad Airways расширяет маршрутную сеть в Центральную Азию, на Кавказ и в Европу

Авиакомпания Etihad Airways объявила о планах запуска семи новых маршрутов, которые свяжут Абу-Даби с городами в странах Персидского залива, Европы, Кавказа и Центральной Азии, сообщает uzdaily.uz.

В список новых направлений входят: Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Медина (Саудовская Аравия), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан) и Ереван (Армения). Продажа билетов на данные направления планируется в ближайшие дни.

Большинство новых рейсов начнут выполняться в марте 2026 года, за исключением маршрута в Медину, который будет запущен уже в ноябре 2025 года.

В текущем году Etihad Airways уже открыла рейсы в Прагу, Варшаву, Сочи и Атланту, а также планирует запустить еще 13 направлений в ближайшем будущем.