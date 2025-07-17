Школьники из Туркменистана стали призёрами олимпиады по химии в Дубае

Трое школьников, представлявших Туркменистан на 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты), заняли призовые места.

Как сообщается на сайте оргкомитета олимпиады, туркменские школьники завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В частности, Дияр Довлетов и Рустем Джумаев были награждены серебряными медалями, а Пальван Ильмамедов – бронзовой.

Стоит отметить, что в 57-й Международной химической олимпиаде приняли участие более 350 школьников из 90 стран мира.