Федерация тенниса Туркменистана и ITF готовят Меморандум о сотрудничестве

Председатель Федерации тенниса Туркменистана (ФТТ), вице-президент Азиатской теннисной федерации Эзиз Довлетов обсудил с президентом Международной теннисной федерации (ITF) Дэвидом Хаггерти вопросы подготовки Меморандума о взаимопонимании между организациями, сообщила электронная газета «Золотой век».

Встреча состоялась на полях проходившего в Лондоне Уимблдонского турнира Большого шлема.

Предпосылкой для углубления сотрудничества послужил визит главы ITF в Ашхабад в марте прошлого года. Тогда Дэвид Хаггерти вместе с руководителем Азиатской теннисной федерации Юрием Польским впервые посетил Туркменистан и был принят Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Хаггерти вручил главе Туркменистана сертификат за вклад в развитие тенниса в стране.

В том же году Теннисный комплекс Олимпийского городка Ашхабада получил статус «Учебно-тренировочного центра Азиатского региона» от Азиатской федерации тенниса.

Ожидается, что Меморандум зафиксирует конкретные шаги по интеграции туркменских спортсменов в мировой теннис, увеличению числа профессиональных тренеров в Туркменистане и обмену специалистами с международными экспертами.