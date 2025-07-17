Студенты Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана стажируются в Румынии

С 1 по 21 июля в Румынии проходит летняя стажировка для представителей Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана на базе Технического университета Клуж-Напока (TUCN).

Как сообщает МИД Туркменистана, стажировка организована в рамках действующего соглашения о научно-академическом сотрудничестве между TUCN и Институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана, а также по линии программы Erasmus+.

В стажировке принимают участие 14 студентов и 2 преподавателя Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана. Практические занятия и научно-образовательные мероприятия организованы в лабораториях профильных факультетов университета.

Важной частью практики станут учебные визиты в ведущие предприятия Клуж-Напоки и окрестностей, чья деятельность напрямую связана с направлением подготовки участников. Это позволит туркменским студентам и преподавателям получить ценный практический опыт, ознакомиться с современными технологиями и методами работы, а также установить профессиональные контакты.