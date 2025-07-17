Минюст Италии планирует освободить более 10 тысяч заключенных

Министерство юстиции Италии сообщило о возможности освобождения более 10 тысяч заключенных, что составляет около 15% от общего числа осужденных в стране. Мера рассматривается в рамках решения проблемы переполненности тюрем.

Согласно данным ведомства, около 10 105 заключенных «потенциально могут претендовать» на альтернативные тюремному заключению меры. Речь идет о лицах, чьи обвинительные приговоры уже вступили в законную силу и не подлежат обжалованию, которым осталось отбывать наказание менее двух лет и которые не совершали серьезных дисциплинарных проступков в течение последних 12 месяцев.

Альтернативные меры не распространяются на лиц, отбывающих наказание за тяжкие преступления, включая терроризм и организованную преступность.

По данным газеты La Repubblica, почти треть итальянских тюрем не соответствует установленным нормам содержания заключенных. Из 190 пенитенциарных учреждений в стране 38 не переполнены.

Общее количество отбывающих наказание в Италии составляет почти 63 тысячи человек, сообщает Министерство юстиции.