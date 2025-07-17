В Туркменистане в новый вуз промышленников и предпринимателей наберут 500 студентов

В этом году в Туркменистане начинает действовать новый Международный университет промышленников и предпринимателей, в который планируется в 2025-2026 учебном году набрать 500 студентов.

В вузе будет вестись подготовка специалистов по следующим направлениям: архитектура, дизайн архитектурной среды, промышленное и гражданское строительство, производство строительных материалов, изделий и конструкций, информационные системы и технологии, автоматизация производственных и технологических процессов, агрономия, технология пищевых продуктов, ветеринария, промышленное рыболовство, бухгалтерский учет и аудит (в розничной торговле), бизнес и предпринимательство, цифровые технологии в торговле и логистике, международный бизнес, управление бизнесом, коммерческое право.

Обучение в университете будет осуществляться на платной основе на туркменском и английском языках. Продолжительность обучения составит 5 лет (1 год – языковая подготовка на туркменском и английском языках, 4 года — обучение по программам бакалавриата), сообщается в газете «Туркменистан».

Ранее мы сообщали, что ректором Международного университета промышленников и предпринимателей назначен Хыдыргулы Кадыров.