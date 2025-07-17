В вузах Туркменистана с нового учебного года откроется 13 новых направлений подготовки

С нового учебного года в высших учебных заведениях Туркменистана начнётся подготовка по 13 новым образовательным направлениям, сообщает газета «Туркменистан». Нововведения охватывают программы специалиста, бакалавриата и магистратуры.

Так, в Туркменском инженерно-техническом институте транспорта и связи начнётся обучение по направлениям: «Организация перевозки грузов на железнодорожном транспорте» и «Автоматизация и информирование железнодорожного движения» (программа специалиста).

В Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана стартует программа специалиста по направлению «Искусственный интеллект и анализ данных», а в Государственном энергетическом институте — «Системы управления информацией». В Туркменском государственном институте архитектуры и строительства в рамках магистратуры появится направление «Информационные системы и технологии».

Кроме того, в Государственном финансовом институте откроются магистерские программы «Банковское дело и финансы», «Налоговый менеджмент», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В Туркменском государственном институте экономики и управления начнётся прием на бакалавриат по направлениям «Экономика и анализ данных», «Международные финансы», «Экономика и статистика», «Финансы и кредит».

Также, с учетом актуальности тематики «зеленой» энергетики и изменения климата, в Государственном энергетическом институте будет открыто новое направление бакалавриата — «Энергосберегающие технологии и энергетический менеджмент».

Новые направления направлены на подготовку специалистов, отвечающих современным вызовам в области транспорта, цифровых технологий, экономики и устойчивого развития.