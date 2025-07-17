В Ашхабаде пройдет региональный учебный семинар ITF Level 2

С 4 по 15 августа в Учебно-тренировочном центре Азиатского региона «Теннис Топлумы» в Олимпийском городке Ашхабада состоится региональный учебный семинар ITF Level 2. Об этом сообщила электронная газета «Золотой век».

Форум соберет региональных тренеров и 12 туркменских специалистов, которые на протяжении 12 дней будут проходить теоретическое и практическое обучение у ведущих специалистов Международной теннисной федерации.

Проведение семинара стало возможным благодаря признанию теннисного комплекса Олимпийского городка Ашхабада в качестве «Учебно-тренировочного центра Азиатского региона» Азиатской федерацией тенниса. Соответствующий сертификат в июне вручил представитель ITF по развитию тенниса в Азии Сейедамир Боргхеи.

Президент ITF Дэвид Хаггерти отметил «огромный потенциал туркменских тренеров». Подготовка к семинару обсуждалась в рамках встречи главы ФТТ Эзиза Довлетова с руководством ITF на полях Уимблдонского турнира в Лондоне.

Менеджер ITF Тим Джонс отметил успехи туркменских теннисистов в текущем году. Команда девочек Туркменистана впервые завоевала право выступить в финале командного чемпионата Азии, который пройдет в Сингапуре с 25 по 30 августа. Женская сборная заняла второе место в турнире Billie Jean King Cup в Коломбо, а мужская команда впервые пробилась в восьмерку сильнейших на ITF Master’s World Team Championship в Турции.