Ашхабад участвовал в Совещании глав столичных подразделений органов внутренних дел СНГ

Начальник Департамента полиции города Ашхабада подполковник полиции Мердан Мухамметмырадов принял участие в пятом Совещании руководителей столичных подразделений органов внутренних дел государств-участников СНГ, которое прошло в Астане 11 июля.

Мероприятие было организовано МВД Республики Казахстан при координации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств- участников Содружества Независимых Государств (БКБОП), сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Представители делегаций обсудили ключевые моменты, связанные с обеспечением правопорядка в столицах государств- участников СНГ. В частности, было уделено внимание вопросам состояния правопорядка на критически важных объектах городской инфраструктуры, развития систем видеонаблюдения, особенностям взаимодействия подразделений органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий.

Участники согласились с предложенными рекомендациями, в частности, об использовании в служебной деятельности передовых информационных технологий, возможностей искусственного интеллекта, о систематическом обмене передовыми практиками обеспечения комплексной защиты критически важных объектов городской инфраструктуры от преступных посягательств, как физического свойства, так и совершаемых дистанционно при помощи кибератак.

По итогам мероприятия было принято решение продолжить практику встреч под эгидой СМВД (Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ) руководства столичных главков для обсуждения актуальных вопросов в сфере противодействия преступности в мегаполисах и обмена опытом охраны общественного порядка, отмечает источник.