Азиатский банк инфраструктурных инвестиций представит свой павильон на LLDC3 в Туркменистане

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций намерен принять участие в Третьей конференции развивавшихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC3), которая пройдёт в Туркменистане, в Национальной туристической зоне «Аваза» с 4 по 8 августа. Также банк планирует организовать свой выставочный павильон на данном мероприятии

Об этом заявил Президент и председатель Совета директоров АБИИ Цзинь Лицюнь в ходе встречи с послом Туркменистана в Китайской Народной Республике П.Дурдыевым.

Глава АБИИ выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с Туркменистаном.

Туркменская делегация вручила президенту АБИИ и библиотеке банка книгу избранных стихов великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, переведенную на китайский язык, сообщает МИД Туркменистана.