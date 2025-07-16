Четверо туркменских пловцов выступят на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

Сборная Туркменистана по плаванию в составе четырех спортсменов примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Об этом сообщает worldaquatics.com.

В состав национальной команды вошли Давид Акопян (50 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание), Муса Жалаев (50, 100 м вольным стилем), Анастасия Моргинштерн (50, 100 м вольным стилем) и Айнура Примова (50, 100 м на спине). Соревнования по плаванию пройдут с 27 июля по 3 августа.

Чемпионат мира является вторым по значимости турниром в мировом плавании после Олимпийских игр. Специально для проведения соревнований в Сингапуре был построен крытый 50-метровый бассейн, соответствующий олимпийским стандартам.

В турнире примут участие более 2,5 тыс. спортсменов из 210 стран и территорий, включая звезд мирового плавания: многократных олимпийских чемпионов француза Леона Маршана, канадку Саммер Макинтош, американку Кэти Ледеки, итальянца Томаса Чеккона и австралийку Кэйли Маккиоун. Призовой фонд чемпионата составляет 6 млн долларов.

Расписание выступлений туркменских пловцов: