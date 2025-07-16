Четверо туркменских пловцов выступят на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре
Сборная Туркменистана по плаванию в составе четырех спортсменов примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Об этом сообщает worldaquatics.com.
В состав национальной команды вошли Давид Акопян (50 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание), Муса Жалаев (50, 100 м вольным стилем), Анастасия Моргинштерн (50, 100 м вольным стилем) и Айнура Примова (50, 100 м на спине). Соревнования по плаванию пройдут с 27 июля по 3 августа.
Чемпионат мира является вторым по значимости турниром в мировом плавании после Олимпийских игр. Специально для проведения соревнований в Сингапуре был построен крытый 50-метровый бассейн, соответствующий олимпийским стандартам.
В турнире примут участие более 2,5 тыс. спортсменов из 210 стран и территорий, включая звезд мирового плавания: многократных олимпийских чемпионов француза Леона Маршана, канадку Саммер Макинтош, американку Кэти Ледеки, итальянца Томаса Чеккона и австралийку Кэйли Маккиоун. Призовой фонд чемпионата составляет 6 млн долларов.
Расписание выступлений туркменских пловцов:
- Давид Акопян (18 лет): 27 июля – 50 м баттерфляй, 30 июля – 200 м комплексное плавание
- Айнура Примова (18 лет): 28 июля – 100 м на спине, 30 июля – 50 м на спине
- Муса Жалаев (22 года): 30 июля – 100 м вольным стилем, 1 августа – 50 м вольным стилем
- Анастасия Моргинштерн (19 лет): 31 июля – 100 м вольным стилем, 2 августа – 50 м вольным стилем