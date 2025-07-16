Узбекистан на «Интервидении-2025» представит певец Шохрух Ганиев

Узбекистан определился с представителем на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025». Страну представит певец Шохрух Ганиев, сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

Шохрух Ганиев — выпускник Ферганского музыкального училища, где специализировался на изучении макама – классического направления узбекской музыкальной традиции. Помимо концертной деятельности, артист активно занимается педагогической работой.

Певец неоднократно становился призером патриотических конкурсов в Узбекистане. Яркой страницей в его карьере стала победа в международном проекте «Голос» в Узбекистане в 2024 году.

Финал Международного музыкального конкурса «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. Участие подтвердили 20 стран, среди которых государства БРИКС, СНГ, а также представители Латинской Америки и Ближнего Востока.

Каждая страна самостоятельно выбирает одного исполнителя или группу для участия. Победителя определит международное жюри из музыкальных экспертов стран-участниц путем голосования.

Конкурс «Интервидение» дебютировал в 1960 году под эгидой Международной организации радиовещания и телевидения. За всю историю в нем участвовали около 30 стран, включая СССР, Польшу, Венгрию, Кубу и другие государства. В период с 1977 по 1980 годы конкурс проводился в польском городе Сопот, а в 1983 году – одновременно в нескольких городах, включая Москву и Варшаву.