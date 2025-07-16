Президент Казахстана освободил от должности командующего Военно-воздушными силами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего Военно-воздушными силами республики. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«Распоряжением Главы государства Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан», – говорится в сообщении.
Также распоряжением Токаева от должности заместителя министра обороны освобожден Бакытбек Сыдыков.