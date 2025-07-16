Полузащитник сборной Туркменистана Диниев близок к переходу в «Кыргызалтын»

Полузащитник сборной Туркменистана Мейлис Диниев может продолжить карьеру в Премьер-лиге Кыргызстана. Футболист присоединился к «Кыргызалтыну» и проводит тренировочные сборы с командой. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Ранее «Ахал» официально объявил о расторжении трудового контракта с Диниевым. В первой половине сезона полузащитник забил 5 мячей в чемпионате Туркменистана.

Вместе с «Кыргызалтыном» Диниев проходит сборы в городе Каракол на берегу озера Иссык-Куль и готовится дебютировать за команду в товарищеском матче против ФК «Барс».

«Кыргызалтын» представляет город Кара-Балта и выступает в Премьер-лиге Кыргызстана. Спонсором клуба является одноименная золотодобывающая компания. Главный тренер команды – Александр Бельдинов. После первого круга «Кыргызалтын» занимает 9-е место с 14 очками.

С этого сезона Премьер-лига Кыргызстана была расширена до 14 команд.