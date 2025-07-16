Общественная организация Ýenme в Ашхабаде провела Молодежный лагерь волонтеров

С 1 по 11 июля Общественная организация Ýenme провела для своих волонтеров летний молодежный лагерь. Здесь ребят ждали незабываемые приключения и полезные знания. Время в лагере было наполнено удивительными открытиями и морем позитивных эмоций.

Каждый день волонтеров ждала уникальная возможность узнать что-то интересное, научиться чему-то новому и полезному. Здесь работали творческие мастер-классы: от актерского мастерства до рисования на шопперах. В интерактивных сессиях через игры и дискуссии обсуждались важные для молодежи темы по развитию лидерских качеств, работе в команде.

В дебатах ребятам нужно было не просто высказать свое мнение, но и аргументированно его отстоять, что стало для них ценным опытом.

И, конечно же, какое лето без приключений и поездок! Для волонтеров были организованы различные экскурсии по достопримечательностям столицы и ее окрестностей.

Также участники лагеря посетили местные фабрики и производства, где они своими глазами увидели процесс выпуска продукции. Для юного поколения это особенно важно тем, что помогает определиться со своей будущей профессией.

«Мне очень понравился лагерь! Я нашла здесь много новых друзей, мне понравились экскурсии в Нису, на фабрику «Хасар», музеи. Хочу приехать еще!», – говорит участница лагеря Айнура.

Последний день лагеря был наполнен яркими эмоциями и незабываемыми событиями. Самым трогательным моментом, безусловно, стало вручение сертификатов. В каждом взгляде и слове участников чувствовались искренняя благодарность и немного грусти от расставания. Волонтеры долго не хотели расходиться, обмениваясь впечатлениями.

«Мы верим, что наш молодежный лагерь помогает ребятам развиваться, становиться активными и ответственными гражданами своей страны», — говорят организаторы.

В течение этого лета Ýenme планирует организовать еще несколько летних лагерей для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Все, кто заинтересован принять участие, звоните по номерам:

+99361969067

+99362731007

Почта: overcoming.tm@gmail.com