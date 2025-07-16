Инновационная модель развития Туркменистана требует наращивания научного потенциала

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, уделяя особое внимание вопросам образования, неизменно подчёркивает важность для страны в условиях модернизации и инновационного развития качества профессиональных ресурсов.

Избранная Туркменистаном инновационная модель развития требует высокого профессионализма от специалистов всех отраслей, постоянного наращивания научного потенциала, сообщает ТДХ.

Конкретными шагами в этом направлении стали открытие новых вузов, последовательное увеличение набора студентов в высшие и средние профессиональные учебные заведения, строительство школ и детских садов по всей стране, компьютеризация учебного процесса.

Предстоящее открытие в нынешнем году Международного университета промышленников и предпринимателей и сдача в эксплуатацию нового дополнительного учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана наглядный тому пример.

Одним из существенных изменений стало увеличение количества новых специальностей, что способствует широкому выбору абитуриентами будущей профессии и более мобильной ориентации образования на требования рынка труда.

При этом большое значение придаётся изучению лучшего мирового опыта, наращиванию эффективного сотрудничества с зарубежными партнёрами в гуманитарной сфере. И здесь очевидна действенная роль образовательной и научной дипломатии, планомерно продвигаемой страной.

В последние годы получило новый импульс развития сотрудничество с крупными иностранными образовательными и научными центрами, авторитетными международными организациями, в том числе со специализированными учреждениями ООН – ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и др., с которыми реализуются совместные проекты.

Повышается квалификация преподавателей, наращиваются международные контакты между учебными заведениями страны и зарубежья. Установив крепкие связи с престижными центрами науки и образования Америки, Европы и Азии, Туркменистан добился значительного увеличения своего студенческого контингента в этих странах, расширил участие в международных исследованиях, межвузовских обменах и развитии академических информационных сетей.

Ранее мы сообщали, что благодаря постоянной поддержке государства школьники и студенты Туркменистана за первое полугодие завоевали 748 медалей на международных предметных и интернет-олимпиадах.