Инновационная модель развития Туркменистана требует наращивания научного потенциала
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, уделяя особое внимание вопросам образования, неизменно подчёркивает важность для страны в условиях модернизации и инновационного развития качества профессиональных ресурсов.
Избранная Туркменистаном инновационная модель развития требует высокого профессионализма от специалистов всех отраслей, постоянного наращивания научного потенциала, сообщает ТДХ.
Конкретными шагами в этом направлении стали открытие новых вузов, последовательное увеличение набора студентов в высшие и средние профессиональные учебные заведения, строительство школ и детских садов по всей стране, компьютеризация учебного процесса.
Предстоящее открытие в нынешнем году Международного университета промышленников и предпринимателей и сдача в эксплуатацию нового дополнительного учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана наглядный тому пример.
Одним из существенных изменений стало увеличение количества новых специальностей, что способствует широкому выбору абитуриентами будущей профессии и более мобильной ориентации образования на требования рынка труда.
При этом большое значение придаётся изучению лучшего мирового опыта, наращиванию эффективного сотрудничества с зарубежными партнёрами в гуманитарной сфере. И здесь очевидна действенная роль образовательной и научной дипломатии, планомерно продвигаемой страной.
В последние годы получило новый импульс развития сотрудничество с крупными иностранными образовательными и научными центрами, авторитетными международными организациями, в том числе со специализированными учреждениями ООН – ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и др., с которыми реализуются совместные проекты.
Повышается квалификация преподавателей, наращиваются международные контакты между учебными заведениями страны и зарубежья. Установив крепкие связи с престижными центрами науки и образования Америки, Европы и Азии, Туркменистан добился значительного увеличения своего студенческого контингента в этих странах, расширил участие в международных исследованиях, межвузовских обменах и развитии академических информационных сетей.
Ранее мы сообщали, что благодаря постоянной поддержке государства школьники и студенты Туркменистана за первое полугодие завоевали 748 медалей на международных предметных и интернет-олимпиадах.