Замглавы МИД Туркменистана провела встречу с послом ОАЭ

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Туркменистане Ахмедом Аль-Хамели. Об этом сообщили в МИД Туркменистана.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия между Туркменистаном и ОАЭ. Особое внимание было уделено вопросам подготовки к Третьей Конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

Дипломаты также рассмотрели вопросы совместной организации предстоящих мероприятий и обеспечения активного участия делегаций обеих стран в рамках дальнейшего укрепления двустороннего партнерства.