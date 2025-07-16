Делегация Туркменистана принимает участие в региональном тренинге в Алматы

Туркменская делегация принимает участие в региональном тренинге высокого уровня «На пути к уважительному уходу: преодоление гендерных предубеждений в медицинской практике», который проходит в Алматы с 15 по 16 июля. Мероприятие организовано Программой содействия действиям по борьбе с наркотиками в Центральной Азии – Фаза 7 (CADAP 7).

Тренинг направлен на повышение осведомлённости и компетенций представителей системы здравоохранения и гражданского общества в вопросах травмоориентированного, гендерно-чувствительного подхода к женщинам, употребляющим синтетические наркотики и новые психоактивные вещества (НПВ).

В состав туркменской делегации вошли представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Туркменского государственного медицинского университета имени М. Гаррыева, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, а также Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана.

Тренинг объединил специалистов из стран Центральной Азии. Программа направлена на преодоление стигмы и гендерных стереотипов в здравоохранении, а также на развитие у медицинских работников навыков оказания уважительной, ненасильственной и профессиональной помощи женщинам, сталкивающимся с проблемами употребления психоактивных веществ.

Основные цели тренинга:

Повышение осведомлённости о психическом и репродуктивном здоровье женщин, употребляющих НПВ;

Продвижение уважительного и гендерно-чувствительного медицинского ухода, учитывающего последствия травматического опыта;

Развитие коммуникативных навыков у специалистов здравоохранения для оказания эмпатичной и этичной помощи;

Создание площадки для диалога между медицинскими работниками, представителями НПО и женщинами с личным опытом употребления наркотиков.

Особое внимание уделено специальной сессии «Роль мужчин в медицине: формирование гендерно-чувствительных подходов к оказанию помощи женщинам», направленной на развитие у мужчин-врачей и консультантов навыков уважительного общения с пациентками, понимания их эмоциональных потребностей и формирования доверительных отношений.

Данный тренинг реализуется в рамках CADAP 7 как часть усилий Европейского Союза и стран-партнёров по укреплению системы общественного здравоохранения и продвижению правозащитного подхода к вопросам, связанным с употреблением наркотиков. Инициатива также поддерживает национальные приоритеты Туркменистана по модернизации здравоохранения и обеспечению инклюзивного, ориентированного на пациента подхода.