В Сеуле торжественно встретили первый прямой рейс из Ашхабада

Первый рейс авиакомпании «Туркменистан» по маршруту Ашхабад – Сеул торжественно встретили в международном аэропорту Инчхон. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В церемонии приняли участие высокопоставленные официальные лица Республики Корея, включая заместителя председателя Национального собрания Ли Хак Ёна, генерального директора по авиационной политике Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Ким Ён Кука, директора по развитию бизнеса корпорации аэропорта Инчхон Ли Сан Ёна, генерального директора и председателя правления Pacific Air Agency Пак Джон Пиля. Также присутствовали представители корейских компаний и СМИ.

С туркменской стороны в мероприятии участвовали заместитель председателя государственной службы «Türkmenhowaýollary» Н. Какабаев и сотрудники посольства Туркменистана в Республике Корея.

Посол Туркменистана в Сеуле Бегенч Дурдыев в своем выступлении подчеркнул текущее состояние политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Также была представлена программа мероприятий в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана и провозглашения 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Церемония включала встречу пассажиров первого рейса в национальных туркменских костюмах с традиционным угощением и выступления официальных лиц. Участники мероприятия торжественно перерезали ленту, официально открыв новый пассажирский маршрут.

Ранее сообщалось, что полеты поданному маршруту выполняются по понедельникам. Из международного аэропорта Ашхабада самолет отправляется в 09:15, обратный рейс из международного аэропорта Инчхон – в 22:45.