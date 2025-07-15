Узнайте всё о погоде в Туркменистане на 14-20 июля

На этой неделе в регионах Туркменистана ожидается жара до +44 градусов. Об этом сообщается в газете «Туркменистан» со ссылкой на информацию Гидрометеорологической службы.

В Ашхабаде ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, направление которого меняется с северо-западного на восточное, скорость от 10-12 до 14-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +24…+26 до +27…+29 градусов, днем от +38…+40 до +41…+43 градусов.

В Балканском велаяте ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, направление которого меняется с северо-западного на восточное, скорость от 8-13 до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +21 до +26 градусов, днем от +26 до +31 градуса, днем от +38 до +43 градусов, в прибрежных районах от +33 до +38 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, порывистый, со скоростью от 8-13 метров в секунду до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +21 до +26 градусов, днем от +25 до +30 градусов, от +35 до +40 градусов до +39… +44 градусов.

В Марыйском велаяте ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, порывистый, со скоростью от 7-12 метров в секунду до 11-16 метров в секунду. Ночью от +20… +25 до +24… +29 градусов, днем от +36… +41 до +39… +44 градусов.

В Лебапском велаяте ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный со скоростью от 8-13 до 12-17 метров в секунду. Ночью от +20… +25 до +25… +30 градусов, днем от +35… +40 до +39… +44 градусов.

В Дашогузском велаяте ожидается переменная облачность, ветер изменится с северо-западного направления на восточное со скоростью от 7-12 метров в секунду до 10-15 метров в секунду. Ночью ожидается от +21… +26 градусов до +24… +29 градусов, днем от +35… +40 градусов до +38… +43.