Туркменские журналисты в сердце Хорватии: как СМИ двух стран строят мосты понимания и сотрудничества

На прошлой неделе столица Хорватии, живописный и гостеприимный Загреб, принял делегацию представителей средств массовой информации Туркменистана. Рабочий визит организован Центром ОБСЕ в Ашхабаде в рамках программы по поддержке развития журналистики и укреплению международного сотрудничества в медиаотрасли.

В составе делегации были — журналисты печатных и онлайн-изданий, сотрудники телерадиокомпаний, а также представители независимых медиа. Среди участников — и журналист информационного портала «Туркменпортал».

Загреб — город, в котором история встречается с современностью

Прогуливаясь по улицам Загреба, туркменские журналисты отметили особую атмосферу города, где готическая архитектура органично сочетается с современными кварталами, арт-галереями и уютными кафе. Именно такая среда стала идеальным пространством для обсуждения будущего медиа — на пересечении исторического наследия и цифровых инноваций.

Диалог с МИД Хорватии: от дипломатии к открытым коммуникациям

Ключевым событием программы стала встреча в Министерстве иностранных и европейских дел Хорватии. Делегация обсудила с хорватской стороной роль внешнеполитического ведомства в информационной открытости, взаимодействии со СМИ и развитии публичной дипломатии.

Генеральный директор департамента по многосторонним и глобальным вопросам, господин Себастьян Рогач, поделился опытом и взглядами на современные вызовы в коммуникационной политике государства. Особое внимание было уделено вопросам международного имиджа, прозрачности информации и цифровой трансформации пресс-служб. Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между туркменскими и хорватскими журналистами.

СМИ, закон и цифровизация: визиты в ключевые институты

В Министерстве культуры и СМИ Хорватии делегаты ознакомились с правовой базой, регулирующей деятельность журналистов, механизмами защиты свободы выражения мнений и устойчивости медиа в условиях глобальных кризисов.

В Агентстве по электронным медиа (AEM) представители СМИ Туркменистана узнали о регулировании цифрового контента, мерах по борьбе с фейковыми новостями и развитии медиаграмотности, особенно среди молодежи. Визит также включал обсуждение поддержки независимых редакций и локальных медиа-инициатив.

В Хорватском парламенте состоялась встреча с пресс-службой, на которой обсуждались механизмы взаимодействия законодательной власти со средствами массовой информации и обществом в целом. Хорватские коллеги подчеркнули значимость открытости, профессиональной этики и доверия аудитории.

Редакционная жизнь: знакомство с хорватскими СМИ изнутри

Важной частью визита стали встречи в редакциях ведущих хорватских медиа — газеты Jutarnji List, национального информационного агентства HINA и Общественного телевидения HRT. Журналисты делились опытом, рассказывали о редакционной политике, стратегиях развития, вызовах цифровой эпохи и адаптации к быстро меняющемуся медиапейзажу.

Каждое из этих учреждений стало для туркменской делегации окном в современную европейскую журналистику. Особый интерес вызвали темы доверия аудитории, мультимедийных платформ, аналитики данных и визуального сторителлинга.

Для представителей Туркменистана этот визит стал не только возможностью представить свои национальные медиа и наладить связи с хорватскими коллегами, но и напоминанием о главной миссии журналистики — быть мостом. Мостом между культурами, странами и людьми. Делегация возвратилась на родину с новыми идеями, полезными контактами и вдохновением для будущей работы.