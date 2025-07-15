Туркменские борцы завоевали 5 медалей на чемпионате Азии среди юниоров и кадетов

Сборная Туркменистана по борьбе завоевала пять медалей на чемпионате Азии среди юниоров (до 20 лет) и кадетов (до 15 лет), который прошел в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Туркменские спортсмены завоевали одну серебряную и четыре бронзовые награды. В соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров серебряную медаль в весовой категории до 86 кг завоевал Довлетгельды Мурадов. Бронзовые награды получили Ватан Аннаоразов (до 74 кг) и Альп Арслан Бегенджов (до 79 кг).

Среди кадетов в вольной борьбе третье место в весовой категории до 44 кг занял Мерет Дурдыев. В греко-римской борьбе бронзовую медаль в категории до 52 кг завоевал Джейхун Хакбердыев.