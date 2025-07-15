Как проводят лето дети работников предприятий нефтегазового комплекса Туркменистана

В эти дни дети в детском оздоровительном центре «Гара алтын» («Чёрное золото»), расположенном на берегу Каспия неподалёку от посёлка Хазар города Балканабата, проводят летние каникулы дети работников предприятий нефтегазового комплекса Туркменистана.

Данный центр ежегодно за четыре летние смены принимает 1600 детей.

Здесь созданы все условия для комфортного пребывания ребят, в том числе имеются спальные помещения, столовая, библиотека с читальным залом, комнаты отдыха и компьютерные залы, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Для активного досуга предусмотрены спортивные площадки.

Дети активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях, концертах и постановках. Яркие выступления детей неизменно вызывают громкие и продолжительные аплодисменты зрителей. Здесь царят веселье и радость, а увлекательные экскурсии дарят незабываемые впечатления.

Находясь на отдыхе, ребята посещают различные кружки, а также участвуют в познавательных и развлекательных конкурсах.